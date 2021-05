Calciomercato Inter, il PSG forte su Hakimi: i nerazzurri puntano un parigino

Calciomercato Inter: il PSG starebbe puntando Hakimi, i nerazzurri potrebbero chiedere un centrocampista dei parigini in cambio

L’Inter ha necessità di vendere per poter risanare il bilancio: due squadra si sono fatte avanti per due difensori nerazzurri e la società valuterà attentamente le richieste.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport c’è un forte interessamento del PSG per Achraf Hakimi: il difensore marocchino è molto stimato in Francia e la società parigina è pronta a mettere sul piatto un’offerta da 50 milioni di euro per l’Inter. La parte cash potrebbe essere ridotta a 30 milioni con l’inserimento di Leandro Paredes come contropartita. Il Italia invece, il nuovo tecnico della Roma Jose Mourinho sta pensando a Milan Skriniar per la difesa giallorossa: la società capitolina a breve farà un tentativo per lo slovacco.