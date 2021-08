Calciomercato Inter: spunta il nome di Insigne. Il piano nerazzurro

Lorenzo Insigne all’Inter? Il club nerazzurro starebbe pensando al capitano del Napoli, in scadenza di contratto, per rinforzare l’attacco

Lorenzo Insigne all’Inter? No, non è fantamercato ma una concreta possibilità a cui l’Inter – secondo Sky Sport – starebbe pensando in queste ultime ore.

Il capitano del Napoli ha il contratto in scadenza nel 2022 e non l’ha ancora rinnovato, anzi le trattative con De Laurentiis si sono arenate e per questo motivo il club nerazzurro ci starebbe pensando per il proprio attacco.

