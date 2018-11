Il gioiellino turco del Galatasaray fa gola ai nerazzurri: i primi contatti

L’Inter ha messo nel mirino il difensore Ozan Kabak. Il giovane talento classe 2000 del Galatasaray ha destato l’interesse della società nerazzurra, che punta a rinforzare un reparto che è già di alto livello: la coppia di titolari De Vrij-Skriniar, senza dimenticare il brasiliano Miranda (fresco di rinnovo fino al 2020), ha ben difeso la porta interista, che ha subito solo 6 reti in 10 giornate di campionato e 3 gol in 4 match di Champions League. Kabak è considerato una promessa, e i nerazzurri non vogliono lasciarselo scappare.

Ozan Kabak nasce nel 2000 ad Ankara e grazie alle sue spiccate doti difensive conquista rapidamente l’allenatore Fatih Terim che a maggio lo fa debuttare in Super Lig ad appena 18 anni contro lo Yeni Malatyaspor. Il 24 ottobre il tecnico lo mette titolare nel match di Champions contro lo Schalke 04 che termina 0-0. Il giovane non si lascia tradire dalla pressione fornendo ottime prestazioni al suo mister, che attende il primo gol in campionato: Kabak è noto in Turchia per il suo vizio del gol e ha segnato ben 13 reti in 50 presenze con le giovanili del Galatasaray. Numeri sorprendenti per un difensore, specie di quell’età.

L’Inter non intende perdere tempo e continua a monitorare il giocatore. Secondo la testata turca Sabah, La società milanese avrebbe già contattato direttamente il Galatasaray per chiedere informazioni su Ozan Kabak. Il club giallorosso però non vuole privarsi del talento del 2000, che ha un contratto fino al 2020, e intende blindarlo proponendo un quinquennale con un aumento dell’ingaggio. L’Inter però non è affatto intimorita e continua a seguire Kabak, pronta ad un’offerta per conquistare il gioiello turco.