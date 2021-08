Calciomercato Inter, un’altra big di Premier su Lautaro

Calciomercato Inter: non solo l’Arsenal sulle tracce di Lautaro Martinez, sul Toro ci sarebbe anche un’altra big inglese

Le voci di un interessamento dell’Arsenal per Lautaro Martinez si fanno sempre più insistenti in Inghilterra, con tanto di scambio con Alexandre Lacazette sempre sullo sfondo. Ma sulle tracce del Toro dell’Inter non ci sarebbero solo i Gunners, ma anche un’altra big di Premier League.

Come riportato da The Athletic, infatti, anche il Tottenham avrebbe messo gli occhi su Lautaro. Gli Spurs dovranno sostituire Harry Kane, sempre più vicino al Manchester City, e starebbero pensando all’argentino come degno erede dell’inglese.

TUTTE LE NOTIZIE SUI NERAZZURRI SU INTERNEWS24.COM