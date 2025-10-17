Calciomercato Inter: il Manchester United ripensa a Dimarco. La contromossa di Marotta per blindare l’esterno nerazzurro classe 1997

Dopo un finale di stagione in ombra, Federico Dimarco si è ripreso la scena, tornando a essere uno dei pilastri dell’Inter di Cristian Chivu. Il suo avvio di campionato è stato a dir poco folgorante, il migliore della sua carriera, come sottolineato da Tuttosport. I numeri parlano chiaro e non mentono: nelle prime sei giornate di Serie A, il terzino sinistro ha già messo a referto 2 gol (contro Sassuolo and Cremonese) e 3 assist, a cui si aggiungono i due passaggi vincenti forniti in Nazionale con le maglie di Estonia e Israele.

Prestazioni di altissimo livello che, inevitabilmente, hanno riacceso le sirene di mercato, in particolare quelle provenienti dalla Premier League. Non è un mistero che Rubén Amorim, tecnico del Manchester United, sia un suo grande estimatore. L’allenatore portoghese, dopo un tentativo andato a vuoto la scorsa stagione, potrebbe tornare alla carica nelle prossime finestre di mercato.

Tuttavia, le idee di Dimarco sono chiarissime: il suo futuro è a tinte nerazzurre. Il suo sogno non è solo quello di restare a lungo, ma di chiudere la carriera nella sua squadra del cuore. L’ambizione del laterale di Porta Romana va oltre, puntando a indossare, un giorno, la fascia da capitano.

La dirigenza interista, dal canto suo, non ha alcuna intenzione di privarsi di uno dei suoi gioielli. Beppe Marotta e Piero Ausilio sono già al lavoro per blindarlo, con un rinnovo del contratto fino al 2029, con possibile opzione fino al 2030. Un prolungamento di almeno due anni rispetto all’attuale scadenza del 2027 per un giocatore che Chivu ha reso un perno insostituibile.

Le sue prestazioni scintillanti sono il simbolo di un’Inter che, superato un avvio balbettante, ora punta decisa alla vetta. La sfida contro la capolista Roma sarà il banco di prova perfetto per confermare le ambizioni scudetto dei nerazzurri.

