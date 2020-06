Calciomercato Inter: Marotta al lavoro per Morata, su Kumbulla e Vertonghen…

Secondo quanto riporta Tuttosport, Beppe Marotta si sarebbe messo al lavoro per portare Alvaro Morata all’Inter

Alvaro Morata all’Inter? Secondo Tuttosport sì. Il quotidiano torinese (dopo l’indiscrezione di alcuni giorni fa) rilancia con forza la candidatura dello spagnolo come sostituto di Lautaro. Siamo a una fase preliminare di sondaggi, ma Morata ha un profilo che si sposa alla perfezione con le richieste di Conte che lo preferirebbe ai vari Aubameyang, Lacazette, Jovic e Dembelé, senza contare Belotti e Chiesa.

La punta sarà riscattata dall’Atletico Madrid per 55 milioni ma poi, probabilmente, sarà messa sul mercato visto l’arrivo di Edinson Cavani in biancorosso. Prezzo? 60-65 milioni. Il matrimonio con i colori nerazzurri potrebbe essere favorito da diversi fattori: il feeling umano con Marotta, quello tattico con Conte, la moglie italiana e il fatto di conoscere già la Serie A. Tutto è legato all’addio di Lautaro.

Secondo Tuttosport, inoltre, l’Inter è la squadra più vicina a prendere Vertonghen. Prendere il belga, comunque, non esclude l’investimento, importante, per Marash Kumbulla. Avendo però giocato solamente 18 gare in A, Kumbulla necessita di fare ulteriore esperienza. Ecco perché il club sta valutando di bloccare il giocatore con una proposta che ottenga il sì del presidente Setti, lasciando però il ragazzo in prestito al Verona. Il tutto previo il sì di Conte che vuole valutare bene la situazione, più che altro perché non vorrebbe frenare la crescita di Bastoni, visto che il belga andrebbe a posizionarsi sul centrosinistra della difesa a tre.