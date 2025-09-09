Calciomercato Inter: Marotta pensa di beffare il Milan. Ecco il nome nuovo per la difesa, il club nerrazzurro potrebbe chiudere già a gennaio

Con l’avvicinarsi della scadenza dei contratti di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, per l’Inter è diventato prioritario pianificare il futuro del proprio reparto difensivo. La dirigenza nerazzurra ha avviato un’attenta opera di scouting per individuare i profili giusti su cui investire, e secondo l’edizione odierna di Tuttosport, un nome sta scalando rapidamente le gerarchie: quello di Konstantinos Koulierakis.

Il centrale greco, classe 2003, è attualmente in forza al Wolfsburg e si sta mettendo in luce anche con la sua nazionale. Il suo profilo sembra combaciare perfettamente con i requisiti richiesti dalla proprietà Oaktree: è giovane (compirà 22 anni a novembre), mancino di piede, possiede già una buona esperienza internazionale tra Bundesliga e nazionale, e ha ampi margini di miglioramento. Il costo dell’operazione è inoltre considerato accessibile: il club tedesco chiede circa 25 milioni di euro, dopo averlo prelevato nel 2024 dal PAOK per 12 milioni.

Il destino di Koulierakis avrebbe già potuto incrociare Milano in passato. Nell’estate del 2023, infatti, il Milan lo aveva corteggiato a lungo, ma il club di Salonicco lo aveva dichiarato incedibile. Ora, in un parallelismo che ricorda l’affare Akanji, potrebbe essere l’Inter a spuntarla e ad assicurarsi il suo talento.

I nerazzurri, secondo il quotidiano, potrebbero addirittura anticipare i tempi. Grazie al budget non speso in estate per altri obiettivi, la dirigenza starebbe valutando un’accelerazione già nella finestra di mercato di gennaio. L’idea sarebbe quella di bloccarlo subito, evitando così l’inserimento dei ricchi club di Premier League che potrebbero far lievitare il prezzo in estate. Qualora le attuali incertezze difensive mostrate dalla squadra dovessero persistere, non è da escludere un suo acquisto immediato, con il giovane Palacios che verrebbe ceduto in prestito per fare esperienza.