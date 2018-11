L’arrivo di Beppe Marotta in casa Inter può dare una mano in chiave mercato: l’affare Modric si può sbloccare grazie alla sua conoscenza con Perez

Modric è un pensiero fisso dell’Inter: dopo il tentativo di portarlo a Milano, fallito in estate, i dirigenti nerazzurri non si arrendono. Il numero 10 del Real Madrid, infatti, è ancora un obiettivo di mercato e, se non già a gennaio, nella prossima sessione estiva è probabile una nuova offerta al club di Florentino Perez. I nerazzurri potranno, inoltre, contare sulla figura di Beppe Marotta che, a breve, si insedierà come amministratore delegato.

Le sue conoscenze con Perez potrebbero aiutare nello sblocco della trattativa. I nerazzurri comunque non si faranno trovare impreparati, in caso di rifiuto, e stanno sondando Tonali del Brescia. Sulla lista di Marotta, inoltre, ci sono i nomi di altri giocatori per rinforzare i restanti ruoli: sugli esterni il sogno è Chiesa, mentre i difesa gli obiettivi sono Mancini e Andersen.