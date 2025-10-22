Calciomercato Inter, pronto un grande investimento in difesa. Quel talento può diventare nerazzurro - Calcio News 24

Calciomercato Inter: occhi puntati su Jan Ziolkowski, giovane difensore della Roma

Nel recente scenario del Calciomercato Inter, il club nerazzurro ha iniziato a monitorare con grande attenzione Jan Ziolkowski, promettente difensore polacco classe 2005 attualmente in forza alla Roma. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da TuttoMercatoWeb, la dirigenza dell’Inter è rimasta colpita dalle prestazioni del giovane nella sfida di sabato scorso contro i nerazzurri, partita terminata con la vittoria dell’Inter per 1-0.

Ziolkowski è entrato nel secondo tempo dimostrando subito la sua solidità difensiva, mettendosi in mostra nel duello con Francesco Pio Esposito, attaccante avversario. Questa gara ha messo in luce le caratteristiche che potrebbero renderlo un obiettivo concreto per il club di Milano in vista delle prossime sessioni di mercato.

Un punto chiave nel Calciomercato Inter riguarda proprio le qualità del difensore polacco: la sua duttilità è uno degli aspetti che più interessano la società nerazzurra. Ziolkowski è infatti capace di giocare sia come terzino destro sia come terzino sinistro in un sistema a tre difensori, garantendo così flessibilità tattica. La sua grinta e la resistenza fisica lo rendono inoltre un prospetto molto interessante per il futuro della difesa nerazzurra.

Nel contesto del Calciomercato Inter, la possibile cessione di Yann Bisseck si inserisce come uno degli scenari da tenere in considerazione. La situazione contrattuale e l’interesse di altri club potrebbero spingere Bisseck lontano da Milano, rendendo necessario un nuovo innesto nella difesa, soprattutto nel ruolo di terzino destro. In questo senso, Ziolkowski rappresenterebbe un’opzione valida e con ampi margini di crescita, perfetta per affiancare giocatori chiave come Manuel Akanji.

Il valore di mercato di Ziolkowski si aggira attorno ai 10 milioni di euro, cifra che rende il suo acquisto realizzabile per l’Inter, nonostante il contratto in essere con la Roma fino al 2030. Il club nerazzurro seguirà attentamente gli sviluppi, valutando la possibilità di intensificare i contatti con i giallorossi. Nel panorama del Calciomercato Inter, il giovane polacco si aggiunge alla lista dei talenti difensivi da tenere d’occhio insieme ad altri profili come Manu Koné.

In conclusione, l’Inter sembra decisa a puntare su giovani difensori dal grande potenziale per rinforzare la propria retroguardia, e Jan Ziolkowski appare oggi come uno dei nomi più interessanti in ottica futura. Il Calciomercato Inter potrebbe quindi riservare sorprese importanti nei prossimi mesi, con il giovane polacco al centro delle strategie nerazzurre.