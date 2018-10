Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta, Nainggolan “accoglie” Nicolò Barella all’Inter: «E’ fortissimo, mi ci rivedo in lui»

Un passato (o presente) al Cagliari che li accomuna e un futuro in nerazzurro che potrebbe vederli in giocare insieme. Radja Nainggolan sponsorizza ufficialmente Nicolò Barella nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport: «Fortissimo, mi ci rivedo in tante cose. Avete visto come ha esordito in Nazionale?». La stima del belga per il gioiellino del Cagliari è sincera e testimonia quanto Barella sia seguito dal club nerazzurro che infatti lo ha messo nel mirino da tempo. E’ un pallino fisso di Piero Ausilio che ha provato a prenderlo già nella scorsa estate provando ad anticipare la fitta concorrenza che si rifarà sotto nella prossima finestra di calciomercato.

Oltre che alla maglia del Cagliari, Nainggolan e Barella sono accumunati dallo stesso agente: Alessandro Beltrami. Proprio lui in cabina di regia per l’operazione Radja-Inter in estate, grazie agli ottimi rapporti con Ausilio; lo stesso Beltrami che ha preso, coccolato, seguito Barella da vicino e adesso sa quante richieste sono in arrivo. Il presidente Giulini vuole almeno 40 milioni per sedersi a trattare, l’Inter c’è per giugno e Nainggolan spinge per Barella in nerazzurro.