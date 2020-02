Calciomercato Inter, nerazzurri su Chong. Si lavora anche per Darmian

Calciomercato Inter, i nerazzurri continuano a lavorare per la sessione estiva. Piace Chong dello United, quasi certo l’arrivo di Darmian

Il mercato di gennaio è appena terminato, ma la società nerazzurra si sta muovendo anche per il futuro. Secondo quanto riportato da Tuttosport c’è grande attenzione per Tahith Chong, calciatore classe 1999 già visionato durante la scorsa estate, in occasione del match amichevole con il Manchester United.

I nerazzurri ci proveranno, mentre è quasi certo l’arrivo di Matteo Darmian. L’ex United, ingaggiato dal Parma, può arrivare a Milano nella prossima sessione estiva. Manca molto all’apertura del mercato, ma l’Inter si sta già muovendo per il futuro