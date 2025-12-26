Calciomercato Inter, arriva la nuova indiscrezione sul mercato dei nerazzurri: a gennaio si cerca l’esterno destro per Chivu! Queste le idee dei nerazzurri

Calciomercato Inter, arriva la nuova indiscrezione sul mercato dei nerazzurri: a gennaio ipotesi esterno destro per Chivu! Ecco i nomi

Con l’apertura della sessione invernale ormai alle porte, le strategie dei club di Serie A iniziano a prendere forma. In un editoriale per Sportitalia, il giornalista ed esperto di mercato Gianluigi Longari ha passato in rassegna le necessità delle big del campionato, descrivendo il mercato di gennaio come una finestra di assestamento, più utile a colmare urgenze che a inseguire desideri. In questo contesto, l’Inter, capolista del torneo, si presenta con una priorità tattica ben definita.

Emergenza a destra: Dumfries out, Palestra resta il sogno

Dalla vetta della classifica, Cristian Chivu (allenatore nerazzurro) ha indicato una richiesta chiara alla dirigenza di Viale della Liberazione: serve un esterno destro. L’infortunio di Denzel Dumfries, laterale olandese che resterà ai box per circa tre mesi, ha aperto un vuoto da colmare subito.

Secondo Longari, il profilo ideale resta Marco Palestra, classe 2005 in prestito al Cagliari, apprezzato per età, caratteristiche e prospettiva. L’operazione, però, si scontra con il “muro” dell’Atalanta, proprietaria del cartellino, poco incline a privarsene a stagione in corso.

Soluzioni “ponte” e stop alle voci su Bellanova

Di fronte alle difficoltà per arrivare a Palestra, l’Inter valuta soluzioni temporanee, utili a traghettare la squadra fino alla primavera. In questo scenario torna spendibile il nome di Dodô, terzino brasiliano della Fiorentina: esperienza e affidabilità potrebbero compensare parametri meno allineati alle linee guida della proprietà Oaktree.

Capitolo Raoul Bellanova: Longari frena. Al momento non risultano contatti concreti per l’esterno in forza all’Atalanta. La priorità resta trovare un rinforzo immediato sulla destra, senza forzare operazioni fuori strategia.