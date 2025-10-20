Calciomercato Inter, occhi puntati su quel giocatore. Nel mezzo un possibile ritorno - Calcio News 24

Calciomercato Inter, occhi su Stankovic: il ritorno non è un’ipotesi remota

Il Calciomercato Inter guarda al futuro con attenzione, e uno dei nomi più seguiti in prospettiva è quello di Aleksandar Stankovic. Dopo l’esperienza in prestito al Lucerna, il giovane centrocampista serbo ha fatto il grande salto nell’estate del 2023, trasferendosi al Club Brugge per circa 10 milioni di euro. Una scelta che, fin dai primi mesi, si è rivelata vincente: Stankovic ha conquistato subito un posto da titolare nella formazione belga guidata da Scott Parker, dimostrando qualità tecniche, personalità e grande maturità tattica.

Il talento cresciuto nel settore giovanile nerazzurro non ha deluso le aspettative, tanto che ha già collezionato dieci presenze in campionato e due apparizioni in Champions League. Prestazioni solide che gli sono valse anche la convocazione in Nazionale maggiore serba, un traguardo che conferma la sua crescita esponenziale. Ma il legame tra Stankovic e l’Inter non si è interrotto con il trasferimento: anzi, potrebbe rafforzarsi nei prossimi anni.

Il Calciomercato Inter ha infatti operato con lungimiranza, inserendo nel contratto una doppia clausola di recompra. La prima, attivabile nel 2026, è fissata a 23 milioni di euro, mentre la seconda, valida per il 2027, sale a 25 milioni. Inoltre, l’Inter ha mantenuto una percentuale tra il 12% e il 15% sulla futura rivendita del giocatore, garantendosi un ritorno economico anche in caso di cessione a terzi.

Questa strategia rientra perfettamente nella visione attuale del Calciomercato Inter, che punta a valorizzare i giovani talenti formati in casa, senza perderne il controllo. Stankovic, figlio dell’ex leggenda nerazzurra Dejan, rappresenta non solo una risorsa tecnica, ma anche un simbolo identitario per il club.

Nonostante l’interesse crescente di altri club europei, l’Inter resta vigile e ben posizionata per riportarlo a Milano, qualora le sue prestazioni continuino a crescere. Il suo profilo è già monitorato con attenzione dallo staff tecnico, e il 2026 potrebbe rappresentare il momento giusto per un rientro.

In un Calciomercato Inter sempre più attento alla sostenibilità e alla valorizzazione dei giovani, la gestione del dossier Stankovic dimostra come la società stia costruendo un futuro solido, con investimenti mirati e scelte strategiche. Il nome di Aleksandar Stankovic, dunque, è destinato a tornare di moda tra le mura di Appiano Gentile.

