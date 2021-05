Calciomercato Inter: per Hakimi necessari 80 milioni. C’è il sostituto

L’Inter si muove per il sostituto di Hakimi. I nerazzurri hanno fissato il prezzo e puntano già al sostituto del marocchino

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’Inter ha fissato il prezzo di Hakimi. I nerazzurri non tratteranno per 60 milioni di euro.

Il prezzo deciso dal club di Milano è di 80 milioni di euro, bonus compresi. L’Inter si sta comunque già preparando per sostituirlo: ai primi posti della lista delle preferenze c’è Emerson Royal, brasiliano classe 1999, di proprietà del Barcellona ma che nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Betis. Il prezzo per Emerson, che ha caratteristiche simili ad Hakimi, oscillerebbe tra i 20 e i 25 milioni.

