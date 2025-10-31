Calciomercato Inter, Marotta sogna un sacco di giocatori per gennaio. Ecco la situazione attuale - Calcio News 24

Calciomercato Inter, Guehi il sogno principale: da Kim a Muharemovic, la lista dei desideri di Ausilio e Marotta

L’Inter pensa già al futuro del reparto difensivo e il Calciomercato Inter potrebbe riservare sorprese importanti nei prossimi mesi. Nonostante le buone prestazioni di Yann Bisseck, capace di imporsi anche come centrale, la società nerazzurra vuole rinforzare la linea a quattro con profili giovani, affidabili e con prospettiva internazionale. Marotta e Ausilio sono già al lavoro per individuare obiettivi concreti e costruire una difesa pronta per le sfide future.

Il nome principale resta quello di Marc Guehi, 25 anni, centrale del Crystal Palace. Valutato circa 50 milioni di euro, Guehi è seguito anche da top club come Liverpool e Bayern Monaco, ma l’Inter punta a muoversi in anticipo già a gennaio. La strategia potrebbe prevedere un prestito con diritto di riscatto o una formula di pagamento dilazionata, con l’obiettivo di convincere il club inglese e assicurarsi un giocatore capace di fare la differenza nel lungo periodo.

Ma il Calciomercato Inter non si ferma a Guehi: la lista di Ausilio e Marotta comprende altri profili di spicco. Kim Min-jae, 27 anni, difensore del Bayern Monaco, valutato 60 milioni e con contratto fino al 2026, è un’opzione molto gradita per esperienza e leadership. Mario Gila, 25 anni, spagnolo della Lazio, valutato 30 milioni e legato al club fino al 2027, viene considerato per rapidità e personalità. Oumar Solet, 25 anni dell’Udinese, con contratto fino al 2027 e valutazione di 18 milioni, rappresenta una scelta più accessibile ma solida, mentre Tarik Muharemovic, 22 anni del Sassuolo, valutato 7 milioni e vincolato fino al 2030, è visto come una scommessa interessante per duttilità e margine di crescita.

Cristian Chivu, responsabile del settore difensivo, ha sottolineato l’esigenza di avere un leader capace di guidare il reparto, con forza fisica e qualità tecniche adatte a sostenere il pressing alto tipico del suo modulo. Il club non vuole farsi trovare impreparato di fronte a possibili addii estivi e lavora già per strutturare una nuova spina dorsale difensiva.

Con Bisseck in crescita e un possibile colpo internazionale di livello, il Calciomercato Inter punta a trasformare la difesa in un mix di gioventù, forza fisica e competitività. Gennaio potrebbe rappresentare il primo passo verso la squadra del futuro: più veloce, più moderna e pronta a competere su tutti i fronti, confermando la volontà della società di guardare avanti con visione strategica.

