Calciomercato Inter, Radu in prestito in Spagna: incontro con la Real Sociedad

Calciomercato Inter: Ionut Radu è a un passo dal trasferimento in Spagna in prestito. La dirigenza nerazzurra ha incontrato la Real Sociedad

Ionut Radu si appresta a lasciare l’Inter, ma anche questa volta in prestito. Il futuro del portiere sembra essere in Spagna dato che ieri, come riportato da Sportitalia, i nerazzurri hanno incontrato la Real Sociedad per definire gli ultimi dettagli.

In Italia solo il Verona aveva mostrato un interesse concreto ma, se non dovessero esserci intoppi, Radu giocherà la prossima stagione in Liga.