Calciomercato Inter, pressing totale per Cancelo: ipotesi scambio per facilitare l’operazione con l’Al-Hilal

Calciomercato Inter, avanti tutta per il ritorno di Cancelo: spunta l’idea dello scambio per accelerare la trattativa

L’Inter continua a spingere per riportare João Cancelo a Milano e, secondo quanto riferito da Sky, nelle ultime ore ha riallacciato i contatti con l’Al-Hilal. I nerazzurri stanno valutando diverse formule per arrivare al terzino portoghese, inclusa l’ipotesi di uno scambio che potrebbe coinvolgere Francesco Acerbi o Stefan de Vrij.

Nonostante la forte pressione dell’Inter, il Barcellona rimane una destinazione gradita per Cancelo, reduce dall’esperienza in blaugrana nella stagione 2023/24. Come segnalato da Cronache di spogliatoio su Instagram, il club catalano resta però defilato: il giocatore sarebbe disposto a tornare, ma al momento non è arrivata alcuna proposta concreta. Sullo sfondo c’è anche la Juventus, che osserva la situazione, ma la pista più calda resta quella nerazzurra.

Il futuro di Cancelo, dunque, è ancora tutto da scrivere. L’Inter appare determinata a chiudere l’operazione e la trattativa potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane.

