Calciomercato Inter, salgono le quotazioni di Jovic. L’ingaggio però rimane elevato, al Real Madrid guadagna tanto

L’Inter si muove già per poter trovare un sostituto di Lautaro Martinez. Salgono infatti le quotazioni di Jovic, attaccante del Real Madrid che non ha brillato molto in questa prima parte di stagione.

L’attaccante serbo piace all’Inter – come si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport -, ma il nodo fondamentale resta l’ingaggio: attualmente il calciatore percepisce ben 10 milioni di euro l’anno.