Calciomercato Inter, il futuro di Sommer è ormai deciso. Quei tre nomi sono sulla lista di Marotta e c’è un grande favorito. Tutti i dettagli!

Calciomercato Inter: il futuro della porta tra presente, prospettive e nuovi obiettivi. Le idee in casa nerazzurra sono molto chiare

Il presente dell’Inter tra i pali ha un protagonista indiscusso: Yann Sommer. L’esperto portiere svizzero, arrivato dal Bayern Monaco, sta vivendo una seconda giovinezza in maglia nerazzurra. Da quando Cristian Chivu ha preso il posto di Simone Inzaghi, Sommer è tornato ai suoi massimi livelli, garantendo sicurezza e leadership all’intera difesa. Dopo qualche incertezza iniziale – come quella nel match contro la Juventus – il numero uno elvetico ha saputo reagire con prestazioni di grande spessore, confermandosi una certezza per la squadra e per lo spogliatoio.

La fiducia del tecnico romeno è totale: Chivu lo ha sempre difeso, anche nei momenti più delicati, e Sommer lo ha ripagato con parate decisive e una continuità impressionante. Alle sue spalle, però, cresce Josep Martinez, giovane portiere spagnolo arrivato per rappresentare il futuro del ruolo. Ogni volta che è stato chiamato in causa, Martinez ha risposto con personalità, ma per ora le gerarchie sono chiare: Sommer resta il titolare della porta nerazzurra.

Calciomercato Inter, Ausilio pianifica il futuro tra i pali

In ottica calciomercato Inter, il reparto dei portieri è già al centro delle strategie di Piero Ausilio. Sommer, oggi 36enne, ha un contratto in scadenza nel giugno 2026, e la dirigenza sta lavorando per individuare il suo erede naturale. L’obiettivo è non farsi trovare impreparati, assicurandosi un profilo giovane ma già pronto per difendere la porta di San Siro.

Secondo le ultime indiscrezioni, sono tre i nomi principali sul taccuino nerazzurro: Marco Carnesecchi dell’Atalanta, ormai stabilmente nel giro della Nazionale; Elia Caprile, protagonista in Serie A con il Cagliari; e il tedesco Noah Atubolu, talento emergente del Friburgo. Tre opzioni diverse ma accomunate da un fattore: prospettiva e potenziale. Tuttavia, la concorrenza è alta, con diversi club – tra cui il Milan – interessati agli stessi profili.

L’Inter guarda avanti

Il calciomercato dell’Inter non si ferma mai. Ausilio, insieme a Marotta e Chivu, lavora costantemente per costruire un progetto sostenibile ma competitivo, capace di garantire continuità di risultati anche nel lungo periodo. Il presente è saldo nelle mani di Sommer, ma il futuro della porta nerazzurra è già al centro delle manovre di mercato: pianificato con attenzione, nel segno della solidità e dell’evoluzione. LEGGI ANCHE >>> Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno