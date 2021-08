Inter, Tuchel vuole Lukaku per la Supercoppa Europea

Il tecnico del Chelsea punta ad avere a disposizione Romelu Lukaku per la gara dell’undici agosto con il Villareal: le ultime

Passi avanti per quanto riguarda il ritorno di Romelu Lukaku al Chelsea. Il club londinese è pronto a fare follie per il centravanti belga, spingendosi oltre i 100 milioni. Cifre che l’Inter difficilmente potrebbe rifiutare, anche separandosi a malincuore da uno degli uomini fondamentali dello scudetto 2021.

Secondo quanto riportato dai tabloid britannici, Tomas Tuchel vorrebbe avere a disposizione l’ex United in tempo per la finale di Supercoppa Europea contro il Villareal, in programma il prossimo 11 agosto al Windsor Park di Belfast.

