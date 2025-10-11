Calciomercato Inter, Beppe Marotta vuole comprare quel difensore promettente. La situazione - Calcio News 24

Calciomercato Inter: nel mirino Muharemovic del Sassuolo per rinforzare la difesa

Il calciomercato dell’Inter potrebbe presto accendersi sul fronte difensivo. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i dirigenti nerazzurri stanno seguendo con attenzione Amar Muharemovic, giovane talento del Sassuolo, che ha iniziato la stagione con prestazioni convincenti, attirando l’interesse di diversi club, tra cui proprio l’Inter.

Classe 2003, Muharemovic si sta affermando come uno dei profili più promettenti del campionato italiano. Difensore centrale dotato di buon fisico, forte nel gioco aereo e abile nella costruzione dal basso, il giovane bosniaco rappresenta una prospettiva interessante per il futuro della retroguardia nerazzurra. Nonostante l’episodio sfortunato dell’autogol nella sfida tra Inter e Sassuolo – terminata 2-1 a favore dei nerazzurri – le sue qualità non sono passate inosservate agli occhi degli osservatori del club milanese.

Proprio in occasione di quella partita, giocata a San Siro, Muharemovic ha mostrato personalità e coraggio, dimostrando di saper reggere la pressione di un palcoscenico importante. E anche se l’autorete ha segnato il match, la sua prestazione complessiva è stata valutata positivamente dai dirigenti interisti, che da settimane monitorano con interesse la sua crescita.

Il nome di Muharemovic, dunque, entra ufficialmente nel radar del calciomercato Inter, che potrebbe muoversi già nella prossima finestra invernale per cercare di anticipare la concorrenza. La strategia della dirigenza nerazzurra è chiara: puntare su giovani di talento da integrare gradualmente nella rosa, garantendo un ricambio generazionale intelligente e sostenibile.

In questo contesto, l’operazione Muharemovic rispecchierebbe perfettamente la linea tracciata da Marotta e Ausilio: investimenti mirati su profili giovani, con margini di crescita, ma già pronti a dare il proprio contributo. Se il difensore del Sassuolo continuerà a offrire prestazioni solide, non è escluso che l’Inter possa accelerare i tempi per portarlo a Milano.

Il calciomercato Inter è quindi in fermento, e Muharemovic rappresenta una delle piste più concrete per rafforzare la difesa in ottica futura. Un altro segnale della volontà del club di restare competitivo non solo nel presente, ma anche nei prossimi anni.

