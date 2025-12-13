Calciomercato Inter, Vicario è il prescelto per la porta nerazzurra. La trattativa

Calciomercato Inter: Vicario scelto per il dopo Sommer, la sua volontà può fare la differenza

Il Calciomercato Inter entra già nel vivo in vista della prossima estate e una delle priorità assolute della dirigenza nerazzurra riguarda il futuro della porta. Yann Sommer, protagonista affidabile delle ultime stagioni, si avvia verso la conclusione del suo contratto e in casa Inter è iniziata una riflessione approfondita sull’erede ideale. Durante gli ultimi summit dirigenziali, Marotta e Ausilio hanno tracciato una linea chiara: serve un portiere pronto, esperto e in grado di garantire continuità immediata ad altissimi livelli.

In cima alla lista del Calciomercato Inter spicca con forza il nome di Guglielmo Vicario. L’attuale estremo difensore del Tottenham rappresenta il profilo perfetto per età, esperienza internazionale e ambizioni. Reduce da una stagione di grande spessore culminata con il successo in Europa League, il portiere classe 1996 ha ormai raggiunto la piena maturità calcistica e vede nell’Inter la possibile consacrazione definitiva della sua carriera. Un aspetto non secondario è il suo legame emotivo con i colori nerazzurri, alimentato dall’ammirazione per Samir Handanovic.

Dal punto di vista economico, il Calciomercato Inter si muove con prudenza. L’obiettivo della società è quello di non superare i 20 milioni di euro per il cartellino, una cifra considerata sostenibile e coerente con la strategia finanziaria del club. Il contratto di Vicario con il Tottenham fino al 2028 rende l’operazione complessa, ma la dirigenza confida nella volontà del giocatore di tornare in Serie A.

Un fattore decisivo potrebbe essere lo spogliatoio azzurro: Vicario ha costruito rapporti solidi in Nazionale con diversi pilastri dell’Inter come Barella, Bastoni e Dimarco. Se il portiere dovesse spingere per il trasferimento, il Calciomercato Inter potrebbe regalare ai tifosi il nuovo numero 1

