Calciomercato Inter, Xavi Simons possibile colpo nerazzurro! Le ultime novità nerazzurre - Calcio News 24

Calciomercato Inter, si tenta il colpo Xavi Simons? Le ultime sul possibile nuovo colpo della squadra nerazzurra

Il Calciomercato Inter registra il primo imprevisto legato alla possibile trattativa per Xavi Simons, talento emergente olandese attualmente in forza al Lipsia. Secondo un’indiscrezione riportata da TuttoMercatoWeb, la dirigenza nerazzurra, con il direttore sportivo Piero Ausilio in prima linea, avrebbe avviato contatti con l’agente del giocatore, Ali Barat, per sondare il terreno in vista di un possibile trasferimento. Tuttavia, il giocatore sembrerebbe avere idee diverse riguardo al suo futuro.

Xavi Simons, che ha un contratto con il Lipsia valido fino al 30 giugno 2027, avrebbe infatti manifestato una chiara preferenza per un passaggio al Chelsea. La notizia, rilanciata dall’esperto di mercato Fabrizio Romano, parla di colloqui molto positivi tra l’entourage del giocatore e il club londinese. Questo significa che ora la trattativa entrerà nella fase più concreta, con i due club pronti a confrontarsi direttamente nelle prossime ore.

Il Chelsea, però, deve prima fare i conti con alcune uscite dal proprio organico, elemento fondamentale per sbloccare eventuali nuovi acquisti. Un caso emblematico è quello di Nico Jackson, la cui cessione è considerata essenziale per creare spazio nella rosa e nei bilanci. Questa situazione di dipendenza tra entrate e uscite rende il Calciomercato Inter più complicato, soprattutto se si considerano le tempistiche e la concorrenza sul mercato.

Oltre al Chelsea, anche l’Arsenal avrebbe mostrato interesse per Simons, benché al momento la priorità del club di Arteta sia concentrata sull’acquisto di Viktor Gyokeres e sulla razionalizzazione della rosa, in modo da alleggerire il monte ingaggi e fare spazio a nuovi profili. Questo, per ora, limita la disponibilità dell’Arsenal a muoversi concretamente su Xavi Simons.

Per l’Inter, dunque, la situazione si fa complessa. Sebbene il club di Milano sia molto interessato al giovane trequartista, dovrà ora fare i conti con la concorrenza agguerrita di due grandi club inglesi, oltre alle tempistiche strette e alle dinamiche legate alle cessioni che condizioneranno inevitabilmente l’esito di questa operazione di Calciomercato Inter.

Il futuro di Xavi Simons resta quindi tutto da scrivere, ma la sensazione è che nelle prossime settimane ci saranno sviluppi importanti, con l’Inter pronta a seguire da vicino ogni evoluzione.