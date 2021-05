Calciomercato Inter: Zhang riduce i costi, quattro giocatori in partenza

Zhang prepara l’operazione per ridurre i costi di gestione e salvare l’Inter: i nomi dei giocatori che potrebbero partire in estate

Secondo quanto riportato sul Corriere dello Sport, l’Inter starebbe pensando di sfoltire la rosa liberandosi di alcuni ingaggi pesanti che vanno a gravare pesantemente sul bilancio.

Il primo indiziato pare essere Christian Eriksen, autore di un ottimo girone di ritorno che ha condotto l’Inter allo Scudetto, ma su di lui grava un pesante ingaggio che il prossimo anno dovrebbe anche aumentare. Un altro nome sulla lista dei possibili partenti è Perisic, il croato non è considerato indispensabile e guadagna pure lui tanto. Infine ci sono i due cileni dai contratti ricchissimi: Vidal e Sanchez, guadagnano tanto e nelle gerarchie di Conte non sono titolarissimi, potrebbero lasciare in estate.