Calciomercato Juve, la situazione dei bianconeri per comprare Adeyemi. Cosa manca ancora? - Calcio News 24

Calciomercato Juve: occhi puntati su Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. La situazione attuale dei bianconeri

Il calciomercato Juve entra nel vivo, e tra le tante piste esplorate dalla dirigenza bianconera torna a circolare con insistenza il nome di Karim Adeyemi, giovane attaccante del Borussia Dortmund. Il talento tedesco, classe 2002, è da tempo nei radar della Juventus, e le sue prestazioni convincenti in Bundesliga e in Europa non hanno fatto altro che rafforzare l’interesse.

Adeyemi ha vissuto una stagione complessa ma positiva: nonostante un infortunio muscolare che lo ha tenuto ai box per alcune settimane, è riuscito comunque a chiudere l’annata con 12 gol e 10 assist. Numeri importanti per un giocatore che ha mostrato grande duttilità offensiva, riuscendo a rendersi pericoloso sia da esterno che da attaccante centrale. Le sue qualità tecniche, unite alla rapidità e all’intelligenza tattica, lo rendono un profilo ideale per il gioco di Igor Tudor.

In un’ottica di costruzione a medio-lungo termine, il calciomercato Juve valuta Adeyemi come un investimento sostenibile. Con un ingaggio ancora relativamente contenuto e una valutazione di circa 45-50 milioni di euro, il suo arrivo non sarebbe fuori portata per la società bianconera, che cerca di rinforzare l’attacco senza compromettere l’equilibrio economico.

Adeyemi potrebbe rivelarsi un’arma preziosa per Tudor, grazie alla sua capacità di adattarsi a più ruoli offensivi. La Juventus lo vede come un potenziale “jolly” in grado di garantire qualità, imprevedibilità e profondità. La giovane età del tedesco è un altro punto a favore: a soli 22 anni ha già maturato esperienze importanti tra Bundesliga, Champions League e nazionale tedesca.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Juve seguirà con attenzione l’evolversi della situazione, pronta a intervenire se si dovessero aprire spiragli concreti. Il calciomercato Juve è in pieno fermento, e il nome di Adeyemi resta uno dei più caldi per rinforzare il reparto offensivo bianconero. Anche il giocatore, secondo fonti vicine all’ambiente tedesco, non sarebbe insensibile all’idea di un trasferimento a Torino.