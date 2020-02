Calciomercato Juve: il sogno di Sarri è Gabriel Jesus

La squalifica dall’Europa del Manchester City potrebbe far partire alcun suoi campioni: l’obiettivo della Juve è Gabriel Jesus

La squalifica di due anni dall’Europa per il Manchester City rischia di innescare una migrazione verso lidi migliori da parte dei giocatori. Secondo Tuttosport tra le squadre pronte ad approfittare della situazione ci sarebbe la Juventus che avrebbe messo nel mirino l’attaccante Gabriel Jesus.

Come detto, complice la mazzata inflitta al club inglese dalla UEFA non è escluso che qualche campione decida di lasciare Manchester. O che sia la stessa società a decidere di tagliare le spese senza gli introiti assicurati dalla partecipazione in Champions League. Il prezzo del brasiliano si aggira intorno ai 70 milioni di euro, cifra non proibitiva e che la Juventus potrebbe stanziare specie se in estate deciderà di non confermare Gonzalo Higuain.