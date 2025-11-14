Calciomercato Juve, nuova idea per la difesa e Joao Mario può partire! Le ultime in vista della sessione invernale per migliorare la rosa di Spalletti

Calciomercato Juve, nuova idea per la difesa e Joao Mario può partire! Schira rivela alcune novità in vista della sessione invernale

Tiago Gabriel è uno dei talenti più chiacchierati della Serie A. Secondo Tuttosport, il centrale portoghese classe 2004 è finito nel mirino della Juventus. Gabriel, arrivato al Lecce dall’Estrela Amadora per un milione e mezzo, ha impressionato in queste prime giornate di campionato, collezionando 11 presenze in altrettante partite. La sua solidità in marcatura e la sua abilità nel gioco aereo, grazie ai suoi 196 centimetri, non sono passate inosservate. Una prova particolarmente convincente è stata la prestazione contro la Fiorentina al Franchi, dove ha annullato Moise Kean, uno degli attaccanti più pericolosi del calcio italiano.

L’apprezzamento per il difensore portoghese è stato tale che anche le big di Serie A, come Inter e Milan, lo stanno monitorando. Il prezzo di Gabriel è destinato a lievitare, con il suo valore che potrebbe passare dai 25 ai 30 milioni di euro nei prossimi mesi. La Juventus, grazie ai buoni rapporti con il Lecce, ha già avviato il monitoraggio del giovane difensore. Gabriel, per le sue caratteristiche tecniche e fisiche, potrebbe rappresentare una valida alternativa a Bremer nella difesa a tre della Vecchia Signora.

João Mario: futuro incerto alla Juventus

Dal portoghese Gabriel si passa a João Mario, che non sembra trovare spazio nel nuovo progetto della Juventus. Bocciato da Igor Tudor la scorsa estate, il terzino destro ha avuto pochissime opportunità anche con l’arrivo di Luciano Spalletti. In queste prime partite sotto la gestione dell’ex allenatore del Napoli, João Mario è stato relegato in panchina, con appena 11 minuti di gioco contro la Cremonese e assente nelle sfide contro Sporting e Torino.

Il futuro dell’ex Porto sembra sempre più lontano da Torino. Se dovesse arrivare una proposta interessante, la Juventus potrebbe prendere in considerazione la sua cessione. João Mario, classe 2000, rischia di rimanere un “oggetto misterioso” per la Vecchia Signora, e la sua permanenza in Serie A sembra ora in bilico.