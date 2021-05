Calciomercato Juve, la lista degli acquisti per Max Allegri: i nomi

Allegri Juve, tutti i nomi in lista: ecco i possibili acquisti per il 2021/22, con i desideri del nuovo allenatore bianconero

Tuttosport ha prodotto un “listone” degli obiettivi e possibili acquisti della nuova Juve di Massimiliano Allegri. Partendo dalla porta, Donnarumma è l’indiziato principale ad occupare i pali bianconeri, ma bisognerà risolvere la questione Szczesny, con Mattia Perin che tornerà dal prestito.

Capitolo difesa. Obiettivo Emerson Palmieri sulle fasce, mentre sono da tenere in considerazione le candidature di Milenkovic e Romagnoli per il pacchetto centrale. Da capire come verranno utilizzati i rientranti dal prestito Rugani, De Sciglio e Pellegrini.

Tanti nomi, invece, tra centrocampo e attacco. In mediana sono Locatelli, De Paul, Pogba, Saul, Van de Beek, Jorginho, Pjanic, Aouar, mentre in avanti sono da tenere in considerazione le candidature di Icardi, Kean, Milik, Malen, Depay, Vlahovic, Kaio Jorge.