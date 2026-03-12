Calciomercato Juve, Lewandowski strizza l’occhio ai bianconeri e accende le speranze dei tifosi! Gli altri nomi

Calciomercato Juve, Lewandowski strizza l’occhio ai bianconeri e accende le speranze dei tifosi! Gli altri obiettivi per l’attacco

La Juventus sta già progettando il proprio attacco per la stagione 2026/27, con alcune manovre che potrebbero cambiare radicalmente la linea offensiva. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, i bianconeri sono pronti a fare il grande passo, con il nome di Robert Lewandowski, centravanti del Barcellona, che spicca tra i possibili innesti.

Lewandowski a parametro zero: il sondaggio della Juventus

Nonostante il contratto in scadenza con il club catalano, Lewandowski non ha ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. Il polacco, che ha segnato innumerevoli gol con Bayern Monaco prima di approdare al Barcellona, è uno degli attaccanti più ricercati d’Europa, e la Juventus non vuole lasciarsi sfuggire questa opportunità. La Vecchia Signora ha sondato il terreno per un trasferimento a parametro zero, un’opzione che affascina, ma che potrebbe essere ostacolata dalle richieste economiche elevate del giocatore e dalle voci che parlano di un possibile futuro negli Stati Uniti.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Il giovane talento Kovacs: un prospetto da tenere d’occhio

Oltre all’esperto Lewandowski, la Juventus sta anche seguendo con attenzione il talento classe 2007 Bendeguz Kovacs, attualmente all’AZ Alkmaar. Kovacs, un attaccante di 199 centimetri proveniente dall’Ajax e dal Debrecen, ha già impressionato in Youth League con 9 gol in 6 partite. Considerato un prospetto molto interessante, Kovacs è seguito anche da altri grandi club, come il Borussia Dortmund e l’Aston Villa. La Juventus ha messo gli occhi su di lui e, con una valutazione intorno ai 5 milioni di euro, potrebbe inserirsi nella corsa per portarlo a Torino.

Openda a Torino: un altro rinforzo per l’attacco

Nel frattempo, un altro nome da tenere sotto osservazione è Lois Openda, che ha recentemente preso casa nella villa che fu di Cristiano Ronaldo. Con il suo impatto in Serie A, l’attaccante belga sta dimostrando di essere una potenziale aggiunta interessante per la rosa bianconera.

La Juventus, dunque, sta lavorando su più fronti per rinforzare il proprio attacco, con il sogno di arrivare a giocatori di qualità, sia esperti che promettenti, per affrontare al meglio le sfide future in campionato e nelle competizioni europee.