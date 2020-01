Calciomercato Juve: ricevute due offerte per Demiral, la situazione

Calciomercato Juve: i bianconeri hanno ricevuto due importanti offerte per Merih Demiral. Ecco i dettagli

Tutti pazzi per Merih Demiral. Come riporta Gianluca Di Marzio, la Juve ha ricevuto due importanti offerte per il difensore turco che nelle ultime uscite ha sempre più convinto Sarri.

Il Leicester ha presentato un’offerta superiore ai 30 milioni di euro. Il Borussia Dortmund è arrivata a 40 milioni. Le due squadre estere ora aspettano l’eventuale apertura della Juve per la cessione del giovane difensore.