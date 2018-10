Alla Juve si programma già il futuro: in ballo ci sono i rinnovi di Alex Sandro e alcuni possibili obiettivi come Eriksen, Pulisic e Jordi Alba

In casa Juve, nonostante la stagione sia nel vivo, si programma con lungimiranza il mercato ed è per questo che i dirigenti bianconeri portano avanti le operazioni dei rinnovi di contratto, oltre a visionare i futuri candidati a vestire la maglia della Juve. In attesa di capire il suo destino ad esempio c’è Alex Sandro, il cui contratto scade nel 2020, che sta aspettando un cenno da parte della società. Nel caso le cose non ci chiudessero in maniera positiva, Paratici e Nedved si sarebbero già mossi su un altro terzino sinistro: si tratta di Jordi Alba, anche lui in scadenza nel 2020, che ha per il momento rifiutato le offerte da parte del Barcellona. La Juventus ha messo gli occhi anche su altri due giocatori che hanno il contratto che scade nel 2020: Eriksen del Tottenham e Pulisic del Borussia Dortmund. Difficile che questi giocatori possano andare via a zero, ma i bianconeri stanno cercando di muoversi per tempo, soprattutto nel caso in cui le società di appartenenza aprissero a una trattativa, prima che i loro giocatori arrivino allo svincolo. Un po’ quello che successe nell’acquisto di Matuidi.