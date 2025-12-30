Calciomercato Juve, per gennaio si cerca il vice-Yildiz: da Chiesa a Schade, tutti i nomi nella lista di Comolli per rafforzare il reparto offensivo

Calciomercato Juve, per gennaio si cerca il vice-Yildiz: da Chiesa a Schade, quanti nomi per rafforzare il reparto offensivo dei bianconeri

La priorità della Juventus per il mercato di gennaio è chiara: proteggere il talento di Kenan Yildiz e garantire a Luciano Spalletti soluzioni offensive affidabili per la seconda parte di stagione. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, la dirigenza bianconera è al lavoro per individuare un profilo in grado di far rifiatare il numero 10 turco, apparso a tratti affaticato dopo una lunga serie di impegni ravvicinati. Alla Continassa si cerca dunque qualità immediata, senza compromettere i piani futuri.

In questo contesto prende forma una suggestione dal forte impatto emotivo: Federico Chiesa. L’esterno della Nazionale, oggi al Liverpool, potrebbe tornare a Torino con una formula temporanea. L’idea sarebbe quella di un prestito secco fino a giugno, una sorta di “affitto” di lusso che ricalcherebbe l’operazione già vista in passato per Randal Kolo Muani. Una soluzione rapida per garantire strappi, gol ed esperienza, senza vincoli a lungo termine.

Accanto all’ipotesi nostalgia, però, resta molto vivo il fronte dello scouting internazionale. L’Amministratore Delegato Damien Comolli e Giorgio Chiellini stanno valutando profili più giovani, con formule diverse come il prestito con diritto o obbligo di riscatto. Dalla Premier League arrivano tre candidature monitorate con attenzione: Simon Adingra del Sunderland, esterno rapido e imprevedibile; Kevin Schade del Brentford, potente e letale in profondità; e Mikkel Damsgaard, fantasista danese ex Sampdoria, apprezzato per tecnica e visione di gioco.

Occhi puntati anche sulla Liga, dove piace molto Gonzalo García, giovane talento del Real Madrid, messosi in luce al recente Mondiale per Club per personalità e qualità tecniche. La strategia della Juve è chiara: aggiungere creatività e profondità alla rosa, trovando la giusta combinazione tra immediatezza e progettualità per accompagnare Yildiz e consegnare a Spalletti un attacco più completo nel 2026.