Calciomercato Juve: Vlahovic non rinnova ma rimane in Serie A? È lotta a due per il serbo, ecco dove potrebbe trasferirsi

Calciomercato Juve: Vlahovic non rinnova con i bianconeri ma resta in Serie A? È lotta a due per avere il centravanti serbo

Le strade del calciomercato Juve e del suo attuale numero 9 sono ormai destinate a separarsi, innescando un effetto domino che potrebbe ridisegnare gli equilibri della Serie A. La strategia della dirigenza bianconera per questa finestra invernale è chiara: consegnare a Luciano Spalletti un nuovo attaccante titolare entro la fine di gennaio. Come riportato dal Corriere dello Sport, il cerchio si è ristretto a due profili internazionali: Jean-Philippe Mateta e Youssef En-Nesyri.

Il casting: Mateta in pole, En-Nesyri in scia

Al momento, la priorità assoluta di Ottolini e Comolli è Jean-Philippe Mateta. Il possente attaccante francese del Crystal Palace, esploso definitivamente in Premier League grazie al suo strapotere atletico, ha già un’intesa di massima con la Vecchia Signora per un quadriennale da 3,5 milioni a stagione. Manca però l’accordo con il club londinese: il Palace valuta il giocatore 35 milioni e non accetta formule legate a riscatti condizionati da obiettivi difficili. Se lo stallo dovesse proseguire, la Juve virerebbe su Youssef En-Nesyri, bomber del Fenerbahçe, tenuto in caldo come “Piano B” di lusso.

Vlahovic e il nodo ingaggio: addio scritto

L’accelerazione sul mercato in entrata certifica la rottura definitiva con Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo, il cui contratto scade nel giugno 2026, non rinnoverà. La nuova politica societaria della Juventus impone un salary cap rigido di 6 milioni di euro, una cifra ben lontana dai 12 milioni netti percepiti attualmente dall’ex viola. Vlahovic ragiona ormai da svincolato, puntando a massimizzare il suo prossimo contratto con un ricco bonus alla firma.

Derby d’Italia sul mercato

L’addio a zero di un bomber di tale calibro ha scatenato le big. All’orizzonte si profila un clamoroso derby di mercato: Inter e Milan sono pronte a sfidarsi per ingaggiare il serbo in estate. Le milanesi, pronte a garantire l’investimento che la Juve ha scelto di non sostenere più, hanno già avviato i contatti per quello che sarebbe il colpo dell’anno a parametro zero.