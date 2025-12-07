Calciomercato Juve, Yildiz corteggiato da molte squadre estere. Il punto - Calcio News 24

Calciomercato Juve: Yildiz nel mirino di un top club europeo. La posizione della Juventus e del giocatore sul rinnovo

Il tema più caldo del Calciomercato Juve riguarda senza dubbio il futuro di Kenan Yildiz, ormai considerato uno dei patrimoni tecnici più preziosi della squadra bianconera. Le sue prestazioni da leader, condite da gol decisivi e giocate di altissimo livello, hanno acceso i riflettori di tutta Europa. E nelle ultime ore è emerso un interesse concreto da parte di una big inglese, elemento che ha acceso l’allarme nella dirigenza juventina.

A evidenziare la delicatezza della situazione è stato il giornalista Gianni Balzarini, che sul suo canale YouTube ha analizzato il contesto attuale con particolare attenzione alle minacce provenienti dalla Premier League. Pur essendo legato alla Juventus da un contratto fino al 2029, Yildiz rappresenta un dossier prioritario da blindare già entro la fine di questa stagione.

Un contratto lungo non basta: la necessità di un adeguamento

Nonostante le rassicurazioni di Giorgio Chiellini, che ha ribadito la volontà della Juventus di trattenere a lungo il numero 10, Balzarini ha chiarito che la durata del contratto non è sufficiente a garantire una protezione totale. La crescita esponenziale del turco rende indispensabile un adeguamento economico e tecnico del suo ruolo nel progetto bianconero. Senza questo passaggio, spiegano gli addetti ai lavori, il rischio è di alimentare l’interesse delle big europee.

Calciomercato Juve: l’Arsenal si muove

Secondo Balzarini, la prima squadra a farsi avanti è stata l’Arsenal, che avrebbe già chiesto informazioni sul talento classe 2005. Si tratta ancora di un contatto esplorativo, ma il club londinese ritiene che le qualità fisiche e tecniche di Yildiz si sposino perfettamente con il ritmo della Premier League. Una tentazione da non sottovalutare, soprattutto se la Juventus tardasse a chiudere il discorso rinnovo.

Le richieste di Yildiz: non solo soldi, ma un progetto vincente

Il giocatore, però, non si muove solo per motivi economici. Secondo l’analisi, Yildiz vuole garanzie tecniche: desidera far parte di una squadra competitiva, capace di lottare ogni anno per obiettivi importanti. Non pretende la certezza delle vittorie, ma quella di un progetto ambizioso.

Per il Calciomercato Juve, la missione è chiara: chiudere il rinnovo entro giugno per evitare che uno dei gioielli più luminosi del club diventi un rimpianto.

LEGGI ANCHE LE ULTIME SU CALCIONEWS24