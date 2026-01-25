Connect with us

Calciomercato Juventus: se saltasse En-Nesyri…Tre alternative al marocchino, ecco i nomi nell’agenda di Ottolini e Comolli

Calciomercato Juventus: se dovesse saltare En-Nesyri, i bianconeri in agenda avrebbero queste tre alternative. Di chi stiamo parlando

Doveva essere il fine settimana dei sorrisi e delle firme, si è trasformato in 48 ore di attesa spasmodica e tensione. Il futuro dell’attacco della Juventus è appeso a un filo sottilissimo. La trattativa per portare a Torino Youssef En-Nesyri, centravanti del Fenerbahçe, ha subito una brusca e inaspettata frenata proprio a un metro dal traguardo. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’attaccante non ha ancora sciolto le riserve, bloccando di fatto un affare che i club avevano già definito in ogni dettaglio.

La tentazione Siviglia e l’ultimatum

A far vacillare il marocchino è l’inserimento prepotente del Siviglia, club con cui ha già vinto in passato e che sta facendo leva sui ricordi per riportarlo in Liga. Di fronte a questo stallo, la reazione della Juventus è stata ferma: nessuna asta emotiva. La dirigenza della Continassa ha fissato per domani, lunedì, il “dentro o fuori” definitivo. Il messaggio recapitato all’entourage è chiarissimo: Luciano Spalletti vuole in rosa solo giocatori convinti al 100% del progetto. Se En-Nesyri non mostrerà questa “fame”, l’affare salterà definitivamente.

Il Piano B: Zirkzee, Beto e il ritorno di Mateta

Ottolini non si è fatto trovare impreparato e ha già strutturato un piano alternativo di assoluto spessore internazionale. Se il marocchino dovesse rinunciare, la Juventus virerebbe immediatamente su tre profili:

  1. Joshua Zirkzee: Il talento olandese del Manchester United, attaccante di manovra dotato di una tecnica sopraffina e grande visione di gioco, è il sogno per alzare la qualità del palleggio offensivo.
  2. Beto: La punta dell’Everton rappresenta l’opzione “fisica”. Giocatore di rottura, conosce perfettamente la Serie A dai tempi dell’Udinese ed è pronto a garantire gol e profondità.
  3. Jean-Philippe Mateta: Il bomber del Crystal Palace, accantonato nelle scorse ore proprio per favorire En-Nesyri, tornerebbe prepotentemente in auge.

La strategia è fluida ma decisa: serve un numero nove entro poche ore. Non c’è più tempo per i dubbi.

