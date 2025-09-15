Calciomercato Juventus: il futuro di Dusan Vlahovic è ancora un rebus! E spunta un'altra pretendente...

Calciomercato Juventus: il futuro di Vlahovic è ancora un rebus! E spunta un’altra pretendente oltre all’Inter. I dettagli

Il nome di Dusan Vlahovic torna al centro delle voci di mercato. L’attaccante serbo, classe 2000, in scadenza di contratto a giugno, è finito nel mirino di diversi top club europei in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo El Gol Digital, in pole position ci sarebbe l’Atletico Madrid, pronto a sfidare l’Inter per assicurarsi il bomber bianconero.

L’assalto dell’Atletico Madrid

I “Colchoneros” avrebbero individuato in Vlahovic – ex Fiorentina e attuale numero 9 della Juventus, noto per il suo fisico imponente e il fiuto del gol – il sostituto ideale di Alexander Sørloth (attaccante norvegese, protagonista di un’ottima stagione in Liga). Il tecnico Diego Simeone (allenatore argentino, alla guida dell’Atletico dal 2011 e vincitore di due campionati spagnoli) vorrebbe muoversi in anticipo, cercando di bloccare l’operazione già a gennaio per poi portare il giocatore a Madrid a parametro zero in estate. Per età e potenziale, Vlahovic rappresenta un’occasione di mercato difficilmente replicabile.

La concorrenza dell’Inter

La strada verso Madrid, però, non è priva di ostacoli. L’Inter resta vigile sulla situazione: Beppe Marotta (amministratore delegato nerazzurro, maestro nelle operazioni a basso costo) è pronto a inserirsi nella trattativa. Per i campioni d’Italia, mettere le mani su un attaccante del calibro di Vlahovic senza versare un euro per il cartellino sarebbe un colpo da maestro.

Pressione crescente sulla Juventus

Questa doppia e prestigiosa candidatura mette la Juventus in una posizione delicata. Dopo aver rinunciato alla cessione in estate, il club bianconero si trova ora in una corsa contro il tempo per evitare di perdere a zero un patrimonio tecnico ed economico di grande valore. L’unica via percorribile per la Vecchia Signora è trovare un accordo per il rinnovo del contratto, ipotesi tornata sul tavolo ma tutt’altro che semplice da concretizzare.

Gennaio, mese decisivo

Il futuro di Dusan Vlahovic si deciderà nei prossimi mesi. Da gennaio, il centravanti sarà libero di trattare con altri club e potrebbe scatenarsi una vera e propria asta internazionale. La Juventus, per non restare a guardare, dovrà muoversi in fretta.