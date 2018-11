Benatia, l’Arsenal sfida il Milan: le ultime

Calciomercato Juventus, da scrivere il futuro di Benatia: sul difensore marocchino c’è anche l’Arsenal, è sfida al Milan

Poco utilizzato da Massimiliano Allegri in questa prima parte di stagione, Medhi Benatia potrebbe dare l’addio alla Juventus nella sessione di mercato di gennaio. Sul difensore c’è il Milan, alla ricerca di un’alternativa per il pacchetto arretrato dati i problemi fisici di Caldara, ma non solo…

Secondo quanto riportato dai colleghi del Daily Star, anche l’Arsenal è sulle tracce del marocchino: Unai Emery ha chiesto un centrale di esperienza e la dirigenza Gunners sta valutando il 31enne, già seguito ai tempi del Bayern Monaco.