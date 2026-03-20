Calciomercato Juventus, all-in su Bernardo Silva: pronto il super contratto per averlo a zero! Le cifre e la durata, ecco i dettagli del possibile colpo

Calciomercato Juventus, bianconeri pronti a tutto per Bernardo Silva: pronto il super contratto per il colpo a parametro zero. Ecco tutte le cifre

La Juventus fa sul serio per Bernardo Silva. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i bianconeri sognano il grande colpo a parametro zero per compiere un immediato salto di qualità e permettere a Luciano Spalletti di lottare per lo Scudetto già dalla prossima stagione.

Il 31enne capitano del Manchester City, in scadenza di contratto, rappresenta il profilo ideale per alzare il livello tecnico e caratteriale della squadra. Con un palmarès di 24 trofei (tra cui 6 Premier League e una Champions), Bernardo Silva porterebbe alla Continassa un concentrato di leadership, esperienza e duttilità tattica.

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La strategia della Juventus: un’eccezione alla regola

Non potendo competere sul piano puramente economico con alcune superpotenze, la dirigenza bianconera sta provando a convincere il portoghese puntando sul fascino della Vecchia Signora e sull’ambizione di aprire un nuovo ciclo vincente. La società ha già fatto sapere all’agente del giocatore, Jorge Mendes, di essere pronta a un importante sacrificio, derogando alle regole interne sui giocatori over 30:

Il contratto: È pronto un accordo pluriennale, nello specifico un triennale con opzione per una quarta stagione.

È pronto un accordo pluriennale, nello specifico un triennale con opzione per una quarta stagione. L’ingaggio: Le cifre dello stipendio ammonterebbero a circa 7-8 milioni di euro annui.

Luciano Spalletti, prossimo al rinnovo fino al 2027, stravede per lui e lo collocherebbe perfettamente nel ruolo di trequartista o tuttocampista. Sullo sfondo resta vivo anche il nome di Leon Goretzka, altro svincolato di lusso in uscita dal Bayern Monaco, su cui però è in forte pressing il Milan.

La concorrenza estera e l’assist di Conceicao e Pjanic

Il fantasista ex Monaco apprezza la corte della Juventus, ma cerca un ultimo “ballo” affascinante per la sua carriera e prenderà una decisione definitiva solo verso la fine di aprile. La lista delle pretendenti è lunga e insidiosa: Barcellona, Benfica, Galatasaray, club dell’Arabia Saudita e della MLS.

In casa Juve, però, si gioca anche la carta dei connazionali. Francisco Conceicao, compagno di nazionale di Silva e gestito dallo stesso procuratore, ha lanciato un messaggio inequivocabile:

“Se Bernardo Silva mi chiede della Juventus gli dirò che qui vogliamo vincere. Bernardo è un top e tutti i club del mondo lo vorrebbero dalla loro parte”.