Calciomercato Juventus: blitz di Raiola per Kean. C’è il prezzo

Moise Kean e il futuro. Il giocatore del Psg è conteso tra Juve e Inter: il blitz di Raiola alla Continassa potrebbe aprire nuovi scenari

Ieri, alla Continassa, si è visto Raiola. L’agente potrebbe aver aperto con i bianconeri anche discorsi riguardo Moise Kean, ex attaccante della Juve poi passato all’Everton e ora in prestito al Psg. Come rivela Tuttosport, il giovane attaccante risponde al profilo che Paratici vuole per l’attacco futuro.

Per l’attaccante, rivela il quotidiano, potrebbero bastare anche 50 milioni. Sul giovane c’è anche l’Inter, che potrebbe giocarsi la carta Vecino. Non è dunque escluso che si sviluppi un vero e proprio derby d’Italia.

