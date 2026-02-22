Calciomercato Juventus: la verità su Celik a parametro zero. C’è già un accordo? Cosa c’è dietro alle voci sull’approdo del turco in bianconero

Calciomercato Juventus: arriverà Celik a parametro zero? Cosa c’è di vero sulle voci relativo al trasferimento del turco a Torino

Il mercato dei parametri zero entra nel vivo e le strade della Torino bianconera e della Capitale tornano a incrociarsi in un avvincente duello di strategie. Al centro delle indiscrezioni c’è il futuro della retroguardia, un reparto che la dirigenza della Juventus ha identificato come priorità assoluta per la prossima sessione estiva. Le voci su un possibile approdo di Zeki Celik hanno iniziato a circolare con grande insistenza, alimentate dalla sua imminente scadenza contrattuale con la Roma fissata per giugno 2026.

La precisazione di Fabrizio Romano: “Nessun accordo chiuso”

A fare chiarezza sulla reale entità della trattativa è intervenuto Fabrizio Romano. Attraverso un aggiornamento sul proprio canale YouTube, il reporter ha voluto smorzare i toni trionfalistici di chi dava l’affare per già concluso, pur confermando che il profilo del giocatore è monitorato con attenzione.

“Non mi risulta che la Juventus abbia bloccato Celik o che l’operazione sia fatta”, ha precisato Romano. Tuttavia, il nome resta caldissimo sulle scrivanie dell’area tecnica diretta da Damien Comolli. La motivazione è chiara: “Sicuramente i bianconeri stanno valutando l’ipotesi, perché in estate dovranno rinforzarsi in quel ruolo”.

L’identikit tattico perfetto per Luciano Spalletti

L’opportunità di portare Celik a Torino senza alcun esborso per il cartellino rappresenta una tentazione irresistibile per un club che punta a ottimizzare il bilancio senza perdere qualità. Il laterale porterebbe in dote un prezioso bagaglio di esperienza accumulato tra Ligue 1 e Serie A.

La sua capacità di coprire l’intera corsia, garantendo un perfetto equilibrio tra un’attenta fase difensiva e la spinta offensiva, lo rende un elemento ideale per le rotazioni di Luciano Spalletti.

Sebbene si predichi calma, l’impressione è che i contatti tra le parti continueranno in modo serrato nelle prossime settimane. La Juventus ha bisogno di certezze e il turco risponde perfettamente all’identikit ricercato: affidabile, disciplinato e con costi d’ingaggio sostenibili.