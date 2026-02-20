Calciomercato Juventus: 6 colpi a parametro zero in estate. Quali sono i nomi gratis nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime

Calciomercato Juventus: quali sono i possibili colpi a parametro zero in estate. Ecco i nomi nella lista di Comolli e Ottolini, ultimissime

La Juventus guarda al futuro e pianifica la prossima sessione estiva di calciomercato con una strategia ben definita: massimizzare i rinforzi attingendo al prestigioso bacino dei giocatori in scadenza di contratto. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Stampa, la dirigenza bianconera ha stilato una lista di “parametri zero” di altissimo livello per puntellare ogni reparto.

Il sogno proibito per l’attacco: Bernardo Silva

In cima ai desideri c’è un nome che infiamma i tifosi: Bernardo Silva. Il fantasista portoghese in uscita dal Manchester City è pronto per una nuova sfida. La concorrenza è spietata (Benfica, Barcellona, PSG e i ricchi club della Saudi Pro League), ma la Juventus sta tenendo i contatti aperti con Jorge Mendes. Un’operazione complessa, ma non impossibile.

Muscoli e geometrie in mediana: Kessié e Schlager

Per la zona nevralgica del campo, il bersaglio grosso resta Franck Kessié. L’ivoriano in forza all’Al-Ahli era già stato sfiorato a gennaio. Il giocatore chiede garanzie su un progetto tecnico ambizioso e uno stipendio da top player. Più tiepida la pista che porta a Xaver Schlager. Il mediano austriaco del Lipsia ha già un’intesa di massima per un ingaggio da 2,5 milioni di euro, ma al momento rappresenta solo un’alternativa per le seconde linee.

Restyling in difesa: bloccato Celik, pressing su Senesi

Il reparto arretrato è attivissimo. Al centro piace molto Marcos Senesi. Il difensore del Bournemouth è l’obiettivo principale per la retroguardia, seppur molto corteggiato in Europa. Sulle corsie esterne, mentre il Celta Vigo cerca di non perdere a zero Oscar Mingueza, il vero colpo è a destra: la Juve ha già raggiunto un’intesa totale con Zeki Celik. Il terzino turco della Roma è considerato virtualmente bloccato per l’estate.