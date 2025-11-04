David Juventus, addio a gennaio? Quelle due squadre hanno messo nel mirino l’attaccante. Le ultimissime sul futuro del canadese

David Juventus: il canadese in bilico tra panchina e mercato di gennaio. L’attaccante è sempre più vicino all’addio ai bianconeri.

L’avventura di Jonathan David alla Juventus sta vivendo un momento complicato. L’arrivo di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera ha ridefinito le gerarchie in attacco, e il primo a farne le spese sembra essere proprio David . L’attaccante canadese, arrivato in estate con grandi aspettative e un investimento significativo, rischia ora di diventare uno dei protagonisti del mercato invernale. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, il suo futuro a Torino appare più incerto che mai, con la possibilità di una partenza già a gennaio.

La crisi del canadese: da colpo estivo a riserva

L’avvio di stagione di David ha deluso le aspettative. Sotto la gestione di Igor Tudor, l’attaccante classe 2000 non è mai riuscito a imporsi stabilmente, finendo spesso coinvolto in un turnover continuo con Vlahovic e Openda. Questa alternanza tra titolarità e panchina ha compromesso il suo ritmo e la fiducia, relegandolo a un ruolo marginale nelle strategie offensive della squadra.

Con Spalletti, la situazione non sembra migliorare. La scelta dell’allenatore di affidare a Dusan Vlahovic il ruolo di leader dell’attacco ha ulteriormente ridotto gli spazi per David. Anche in gare importanti, come la sfida di Champions League contro lo Sporting Lisbona, il canadese è destinato a partire ancora una volta dalla panchina, con la coppia Vlahovic-Yildiz chiamata a guidare l’assalto.

Il mercato di gennaio: le pretendenti non mancano

Il rendimento altalenante di David ha riacceso le voci di mercato. La Juventus deve fare i conti con un investimento importante che finora non ha reso, e il rischio di una cessione invernale è concreto. Diverse squadre europee, in particolare in Premier League, hanno già manifestato interesse per il canadese: Chelsea e Tottenham sarebbero pronte a valutare un’offerta già nel mercato di gennaio.

La dirigenza bianconera, guidata dal direttore generale Damien Comolli, si trova dunque a dover gestire un vero e proprio “caso David”. Un colpo estivo pensato per rafforzare l’attacco rischia ora di trasformarsi in un esubero costoso, con il giocatore che potrebbe salutare Torino dopo appena pochi mesi. Il futuro di David è in bilico, e le prossime settimane saranno decisive per capire se il canadese riuscirà a rilanciarsi sotto la guida di Spalletti o se dovrà cercare fortuna altrove.