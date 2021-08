Calciomercato Juventus, distanza col Sassuolo per Locatelli. Ultime

Locatelli Juve, inizia la settimana decisiva: cosa manca per l’intesa definitiva tra le due società. La volontà è comune

Inizia quelle che per molti è con ogni probabilità la settimana decisiva per il passaggio di Manuel Locatelli alla Juventus. I bianconeri sono in costante contatto con il Sassuolo per trovare l’intesa definitiva.

I bianconeri hanno proposto due milioni e mezzo subito più altrettanti per il prestito biennale e venti milioni per l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. L’offerta non soddisfa ancora i neroverdi, che vorrebbero 5 milioni per il prestito annuale e 30 per il riscatto obbligatorio non condizionato da obiettivi.