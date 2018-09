Calciomercato Juventus, ritorno di fiamma per Alvaro Morata secondo la stampa inglese: le ultime sul futuro dello spagnolo del Chelsea

Accostato a numerosi club nella sessione estiva, Alvaro Morata è rimasto al Chelsea con l’obiettivo di conquistare Maurizio Sarri. Luci e ombre in questo avvio di stagione per lo spagnolo, che non si è adattato al 100 per cento al calcio inglese e sembrerebbe desideroso di cambiare aria. E la Juventus è in agguato…

Secondo quanto riporta la stampa inglese, non è da escludere l’addio a gennaio: i Blues non si opporrebbero alla cessione, pronti a puntare su un altro centravanti di livello mondiale. E il The Sun sottolinea che Morata spinge per un ritorno alla Juventus: attesi aggiornamenti nelle prossime settimane…