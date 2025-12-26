Calciomercato Juventus, Comolli punta quel giocatore: il gioiello ungherese paragonato a Calhanoglu. Le ultimissime

Calciomercato Juventus: Comolli segue il gioiello ungherese accostato a Calhanoglu. Tutti gli aggiornamenti

La strategia di mercato della Juventus, guidata dal direttore dell’area tecnica Damien Comolli, sembra puntare con decisione su profili giovani, sostenibili e dal potenziale ancora inespresso: talenti capaci di elevare la qualità tecnica senza appesantire i conti del club. In un mercato invernale dove le occasioni vanno colte con rapidità, il nome che sta emergendo con forza nei dossier degli osservatori bianconeri è quello di Alex Toth. Il centrocampista ungherese classe 2005 del Ferencváros incarna perfettamente il prototipo del “colpo alla Comolli”: giovane, dotato tecnicamente e ancora lontano dai riflettori delle grandi contendenti europee.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, gli scout juventini sarebbero rimasti affascinati dalla pulizia tecnica e dalla visione di gioco del ragazzo. Le sue caratteristiche — movimenti eleganti, capacità di organizzare la manovra e ottima precisione nei calci piazzati — hanno alimentato paragoni con Hakan Calhanoglu. Un profilo che, per caratteristiche, andrebbe a colmare una delle lacune più evidenti nel centrocampo attualmente a disposizione di Luciano Spalletti, da tempo alla ricerca di un regista capace di dare ordine e creatività alla manovra. Non a caso, il tecnico avrebbe espresso parere favorevole ad approfondire l’operazione, incuriosito dalle potenzialità di un giocatore che in Ungheria viene considerato un predestinato.

Sul piano economico, l’affare appare particolarmente allettante: la valutazione del ventenne rientra nei parametri fissati dalla società per il mercato di riparazione, rendendo l’investimento sostenibile. Restano però alcune incognite. La principale riguarda la totale mancanza di esperienza ad alti livelli: Toth non ha ancora affrontato contesti competitivi paragonabili alla Serie A, un campionato complesso e tatticamente esigente. L’eventuale salto immediato potrebbe rivelarsi un rischio significativo.

Comolli dovrà quindi capire se il talento puro del giovane ungherese sia sufficiente a compensare la sua inesperienza, valutando con attenzione se puntare su un prospetto affascinante ma ancora tutto da plasmare per il presente bianconero.

