Calciomercato Juventus, Jorginho o Paredes per il centrocampo. L’italobrasiliano viene considerato il sostituto di Miralem Pjanic

Jorginho o Paredes, questo è il vero dilemma della Juventus per la prossima sessione di mercato. I bianconeri, dopo il no di Arthur, stanno cercando un nuovo centrocampista per la prossima stagione, come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport.

L’italobrasiliano – si legge – è considerato il sostituto ideale di Miralem Pjanic e piace a mister Sarri. Non sarà però semplice convincere il Chelsea a lasciarlo partire.