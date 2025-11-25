Calciomercato Juventus, i rossoneri sono pronte a sfidare le big per questo giocatore: Comolli ha intenzione di muoversi in anticipo. Le ultime

Calciomercato Juventus, i bianconeri non mollano assolutamente la pista Maignan. Le ultimissime sul futuro dell’estremo difensore transalpino

Il calciomercato della Juventus è già entrato nel vivo, con la dirigenza bianconera pronta a progettare il futuro del club oltre la stagione in corso. L’obiettivo principale per l’estate prossima è rafforzare la porta con un colpo di altissimo profilo: Mike Maignan, portiere del Milan, è il nome al centro dei piani dell’AD Damien Comolli. Nonostante le recenti prestazioni di alto livello nel derby, il francese vive una situazione contrattuale complessa che potrebbe favorire l’inserimento della Juventus.

Il club torinese è pronto a sfidare le squadre inglesi, consapevole della folta concorrenza sul mercato internazionale. Chelsea e altri top club della Premier League seguono Maignan da vicino, pronti a offrire ingaggi elevati. Tuttavia, la Juventus punta sul fascino della propria storia e sul progetto tecnico a lungo termine, con Luciano Spalletti in panchina, come argomenti persuasivi per convincere il portiere a scegliere Torino.

La strategia dei bianconeri si basa sullo stallo nel rinnovo contrattuale. Il Milan ha provato a rilanciare con un’offerta intorno ai cinque milioni annui, ma la distanza resta significativa. Questo scenario apre alla Juventus la possibilità di assicurarsi Maignan a parametro zero o a prezzo ridotto già a un anno dalla scadenza. L’operazione comporterebbe il sacrificio dell’attuale titolare, Michele Di Gregorio, ma garantirebbe al club una sicurezza tra i pali per il prossimo decennio.

Per battere la concorrenza inglese, la Juventus intende muoversi con largo anticipo. Nei prossimi mesi l’entourage del giocatore sarà oggetto di contatti mirati, puntando sulla centralità nel progetto sportivo, elemento spesso assente in Premier League, dove il turnover è frenetico. La proposta bianconera sarà costruita per valorizzare la continuità e il ruolo chiave del portiere all’interno della squadra, accompagnata da un’offerta economica significativa pur di blindare il reparto.

Il calciomercato della Juventus non si limita alla porta: la dirigenza sta analizzando anche altri reparti per programmare rinforzi mirati in estate, sempre con l’obiettivo di restare competitivi in Serie A e in Champions League. L’arrivo di Maignan rappresenterebbe un segnale forte sia per i tifosi sia per i rivali, dimostrando la determinazione della Juventus a vincere sul campo e sul mercato.

Con l’Europa che osserva, la Juventus gioca d’anticipo: la scelta di puntare su Maignan riflette una strategia chiara, quella di costruire una squadra pronta a dominare in Italia e a tornare protagonista nel palcoscenico internazionale.