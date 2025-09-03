Calciomercato Juventus: c’è un’unica via di uscita per Milik. Il destino dell’attaccante polacco è ora legato a un’ultima finestra di trasferimento

Il gong del calciomercato estivo è suonato in quasi tutta Europa, ma in casa Juventus resta ancora un capitolo da scrivere, quello che riguarda il futuro di Arkadiusz Milik. L’attaccante polacco, classe 1994, non è riuscito a trovare una nuova sistemazione entro il primo settembre ed è stato escluso dalla lista Champions. Il suo destino è ora legato a un’unica, ultima finestra di trasferimento: quella offerta dal campionato turco.

Come riportato da Tuttosport, la Süper Lig turca chiuderà le sue operazioni solo il 12 settembre, concedendo di fatto una settimana supplementare per definire l’addio del centravanti. Naufragate le timide manifestazioni d’interesse provenienti da altri campionati europei, che non si sono mai trasformate in offerte concrete, l’unica pista percorribile porta in Turchia. In particolare, il club del Samsunspor ha effettuato dei sondaggi per capire i margini dell’operazione, chiedendo informazioni sia sulla volontà del giocatore che sulla formula del possibile trasferimento.

La posizione della Juventus è chiara e pragmatica. Milik non è considerato un elemento centrale nel progetto tecnico del nuovo allenatore Igor Tudor, che in attacco può contare su certezze come Vlahovic e sui nuovi innesti di alto profilo come Jonathan David e Loïs Openda. Nonostante ciò, la dirigenza bianconera non ha alcuna intenzione di svendere il giocatore. Il cartellino del polacco ha una valutazione precisa e il club non farà sconti: o arriverà un’offerta congrua dalla Turchia, o Milik resterà a Torino, almeno fino alla riapertura del mercato a gennaio.

Qualora dovesse rimanere, il suo ruolo sarebbe quello di alternativa d’esperienza, un lusso per la panchina ma una soluzione non ideale per il calciatore, desideroso di trovare maggiore continuità e un ruolo da protagonista per rilanciarsi. Le prossime ore saranno dunque decisive. Se il Samsunspor, o un’altra società turca, deciderà di affondare il colpo, l’avventura di Milik alla Juventus potrebbe concludersi in extremis. In caso contrario, si prospetta una permanenza da “separato in casa”, in attesa che il mercato invernale possa scrivere la parola fine su una storia che sembra ormai giunta ai titoli di coda.