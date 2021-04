Calciomercato Juventus, nuovo assalto a Kean: pronto un sacrificio in difesa

Calciomercato Juventus: i bianconeri puntato al ritorno di Moise Kean in estate. Pronto un sacrificio in difesa per chiudere la trattativa

La Juventus, dopo aver sondato il terreno per Aguero è tornata alla carica per Moise Kean che guadagna 3 milioni e ha un cartellino del valore di 50 milioni. Il club bianconero ha un canale preferenziale con l’Everton e ottimi rapporti con Mino Raiola. Ed è su questo che confida ora la Juve per riaverlo, convinta di essere in vantaggio sul Psg (che vorrebbe tenerlo).

La partita si gioca sulle contropartite. I primi nomi della lista sono Ramsey e Rabiot, che consentirebbero a Paratici anche di liberarsi di ingaggi pesanti (7 milioni a testa), l’alternativa è Bernardeschi. Nessuna delle tre opzioni, però, scalda l’Everton, che invece potrebbe mostrare ben altra disponibilità se venisse tirato in ballo Demiral. Lo scambio sarebbe impostato su una valutazione per entrambi i giocatori di circa 50 milioni garantendo una sostanziosa plusvalenza. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.