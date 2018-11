Per la Juventus rimane viva l’opzione Ndombele per il centrocampo: il giocatore, però, è seguito da City e Barcellona

Da tempo il nome di Ndombele è entrato nel mirino della Juventus: il centopcampista francese del Lione, infatti, piace per qualità e quantità, oltre per la sua intelligenza tattica. In molti lo definiscono il nuovo Kantè ed è per questo che i bianconeri lo vogliono, ma non a tutti i costi. Secondo calciomercato.com, sul giocatore ci sono anche Tottenham, Manchester City e Barcellona: il Lione, da parte sua, chiede non meno di 50 milioni. Per quanto Paratici, direttore sportivo della Juventus, sia convinto della bontà dell’acquisto non intende partecipare ad aste per Ndombele.